Экс-генерала Попова этапировали из Тамбова в колонию в Подмосковье

Бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, приговоренного к пяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и служебном подлоге, этапировали из СИЗО Тамбова в колонию общего режима в Подмосковье для дальнейшего отбывания наказания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, Попов был этапирован в Коломну.

«Ивана Попова этапировали из СИЗО Тамбова для дальнейшего отбытия наказания в колонию общего режима, которая находится Коломне», — сказал собеседник агентства.

В апреле Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам лишения свободы и лишил его воинского звания. Второй фигурант дела — бизнесмен Сергей Моисеев — получил четыре года колонии. Как сообщал адвокат генерала Сергей Буйновский, защита просит апелляционную инстанцию отменить приговор и полностью оправдать Попова.

Согласно материалам дела, с января по июнь 2023 года Попов, действуя совместно с заместителем командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, организовал хищение более 1,7 тыс. тонн металлопроката военного назначения. Документы, в которые внесли ложные сведения о поставках, направлялись в воинские части. В реализации похищенного, по версии следствия, участвовал бизнесмен Моисеев. Ущерб государству оценили более чем в 100 млн рублей.

Попов своей вины не признает. При этом власти Запорожской области, указанные в деле как получатель поставок, отказались считать себя потерпевшими и обжаловали приговор, вынесенный в отношении генерала.

Экс-генерал-майор неоднократно обращался с просьбой отправить его в зону специальной военной операции на Украине, однако все его обращения были отклонены. Последний раз ему отказали из-за отсутствия свободных мест. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

