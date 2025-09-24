На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-главу «Колмара» обвинили в хищениях

Бывшего гендиректора «Колмара» Левина обвинили в хищениях
true
true
true
close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Экс-гендиректору угледобывающей компании «Колмар» Артему Левину и бизнесмену Владимиру Шалгану предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве в рамках уголовного дела о хищении почти миллиарда рублей при восстановлении объектов в Запорожской области. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) предъявлены обвинения Левину и Шалгану, которые были арестованы Мещанским судом Москвы», — уточнил источник.

Левин возглавил ООО «Реале инженеринг инвест», которое было зарегистрировано в Мелитополе Запорожской области и специализируется на строительстве и подготовительных работах, в июле 2023 года.

В феврале 2025 года он перестал быть руководителем компании. Вместе со вторым фигурантом, в отношении которого возбуждено другое уголовное дело, Левина этапировали в Москву для проведения следственных действий.

До этого стало известно, что на Урале задержали исполняющего обязанности главы «Объединенной теплоснабжающей компании» (дочерняя структура «Облкоммунэнерго») Артема Носкова и бывшего руководителя компании Антона Боликова по делу о хищении бюджетных средств, связанному с концессионными соглашениями.

Ренее бывшую супругу свердловского вице-губернатора отправили под домашний арест.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами