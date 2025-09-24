Экс-главу «Колмара» обвинили в хищениях

Экс-гендиректору угледобывающей компании «Колмар» Артему Левину и бизнесмену Владимиру Шалгану предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве в рамках уголовного дела о хищении почти миллиарда рублей при восстановлении объектов в Запорожской области. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) предъявлены обвинения Левину и Шалгану, которые были арестованы Мещанским судом Москвы», — уточнил источник.

Левин возглавил ООО «Реале инженеринг инвест», которое было зарегистрировано в Мелитополе Запорожской области и специализируется на строительстве и подготовительных работах, в июле 2023 года.

В феврале 2025 года он перестал быть руководителем компании. Вместе со вторым фигурантом, в отношении которого возбуждено другое уголовное дело, Левина этапировали в Москву для проведения следственных действий.

До этого стало известно, что на Урале задержали исполняющего обязанности главы «Объединенной теплоснабжающей компании» (дочерняя структура «Облкоммунэнерго») Артема Носкова и бывшего руководителя компании Антона Боликова по делу о хищении бюджетных средств, связанному с концессионными соглашениями.

Ренее бывшую супругу свердловского вице-губернатора отправили под домашний арест.