Путин провел встречу с избранными главами регионов

Путин в режиме видеоконференции встретился с избранными главами регионов
true
true
true

Президент РФ Владимир Путин в пятницу в режиме видеоконференции встретился с избранными главами субъектов РФ. Об этом сообщает Кремль.

В Единый день голосования избиратели на выборах поддержали действующих глав регионов и назначенных президентом временно исполняющих обязанности. Так, губернатором Курской области был избран Александр Хинштейн, Коми - Ростислав Гольдштейн, Новгородской области - Александр Дронов, Оренбургской области - Евгений Солнцев, Ростовской области - Юрий Слюсарь, ЕАО - Мария Костюк, Свердловской области - Денис Паслер, Тамбовской области - Евгений Первышов. Всего были избраны главы в 21 субъекте федерации.

«Очень важно оправдать доверие, выстраивать в каждодневном режиме свою работу так, чтобы она соответствовала заявленным планам и ожиданиям граждан. Действовать необходимо с полной отдачей», — сказал Путин.

В сентябре Путин провел встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным во время визита в регион. Манохин рассказал главе государства об основных вопросах развития региона, о поддержке участников специальной военной операции, их семей, а также о развитии оборонно-промышленного комплекса.

Ранее Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга.

