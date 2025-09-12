На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга

Путин провел в Петербурге встречу с Бегловым
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился с губернатором города Александром Бегловым. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент провел встречу с Александром Бегловым», — поделился представитель Кремля.

Глава государства в рамках данной поездки также выступил на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, который проходит с 11 по 13 сентября. В мероприятии принимают участие свыше 400 спикеров из России и зарубежных стран, в этом году форум посетят более 2000 гостей. Его темой стало «Возвращение к культуре — новые возможности». Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, центральным событием форума станет мероприятие с участием российского президента. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее Путин встретился в Кремле с главой АСИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами