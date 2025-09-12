Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился с губернатором города Александром Бегловым. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент провел встречу с Александром Бегловым», — поделился представитель Кремля.

Глава государства в рамках данной поездки также выступил на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, который проходит с 11 по 13 сентября. В мероприятии принимают участие свыше 400 спикеров из России и зарубежных стран, в этом году форум посетят более 2000 гостей. Его темой стало «Возвращение к культуре — новые возможности». Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, центральным событием форума станет мероприятие с участием российского президента. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее Путин встретился в Кремле с главой АСИ.