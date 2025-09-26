На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленобласти у одного из отравившихся алкоголем нашли записку с именем самогонщика

Осторожно, новости: в Сланцах у отравившегося нашли записку с именем самогонщика
Shutterstock

У одного из отравившихся суррогатным алкоголем в Ленобласти мужчин нашли записку, которая указывала на подозреваемого в распространении продукции. Об этом сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на родственницу.

Как рассказала женщина, накануне она заметила на холодильнике пострадавшего записку о долге с надписью: «Отдать Бойцу 300 рублей».

Изначально она не придала этому значения, но позже поняла, почему текст был именно таким. Мужчина якобы купил у подозреваемого Николая Бойцова около полутора литров суррогата.

Об отравлении в городе Сланцы стало известно утром. Сначала сообщалось о том, что отравились менее 10 человек, но вскоре число пострадавших выросло до 19, спасти их не удалось.

По версии сотрудников правоохранительных органов, алкоголь реализовывал 78-летний Николай Бойцов. При этом пять лет назад он уже привлекался к ответственности за продажу напитков без лицензии, его оштрафовали на 2000 рублей.

