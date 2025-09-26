«Муж на СВО»: в Сланцах рассказали о задержанной по делу о массовом отравлении алкоголем

В Сланцах заявили, что задержанная по делу о массовом отравлении не умеет делать алкоголь

В городе Сланцы Ленинградской области погибло 19 человек из-за отравления суррогатным алкоголем, по делу задержаны два человека. Воспитатель детского сада Ольга Степанова, которую СМИ назвали «доставщицей», не виновна и не связана с торговлей алкоголем, заявила «Газете.Ru» ее невестка Татьяна.

«Клевета – [все, что пишут СМИ]. Она педагог с 40-летним стажем, муж на СВО (сейчас в отпуске), трое детей. Тем, о чем сейчас говорят, «занимался» ее первый супруг, которого давно нет в живых. В 1990-е годы. Николай Бойцов, который проходит в качестве подозреваемого вместе с ней, побоялся назвать реальные имена. Производством [алкоголя] – полагаю, [занимался] Бойцов», — сказала она.

Татьяна объяснила, почему ее свекровь Ольга могла посещать деревню Гостицы, где отравились местные.

«В гараже у свекрови ничего такого (самогонного аппарата и канистр. – прим. «Газеты.Ru») и подавно не было, разумеется. Ольга производить алкоголь не умеет и не имеет желания, что самое главное. Она педагог с положительной репутацией. Бойцов знает ее по бывшему мужу, так как, вероятно, работал с ним в 90-е. Она не доставщик и не производитель. Теоретически в Гостицы ездила за комбикормом и на кладбище», — сказала она.

Сейчас Ольга находится в Следственном комитете, добавила Татьяна.

«Машина есть у Ольги. Сейчас, полагаю, в СК. Телефон у нее отобрали, нет связи [с ней]. Адвокат будет сегодня около 16:00 – 17:00», — сказала она.

До этого СМИ сообщили, что 19 человек скончались от отравления суррогатным алкоголем в городе Сланцы Ленинградской области и в деревне Гостицы. Сообщалось, что были задержаны двое подозреваемых по делу — 79-летний продавец Николай Бойцов и 60-летняя педагог Ольга Степанова. СМИ назвали воспитательницу детского сада «курьером». Николая Бойцова – производителем и продавцом. Пол-литра суррогатного алкоголя стоило 100 рублей. В квартире Бойцова обнаружили канистры с самогоном. До этого его уже штрафовали за продажу без лицензии.

Ранее стало известно, что семь лет назад у женщины отказали ноги после суррогата, убившего 12 человек в Ленобласти.