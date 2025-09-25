Мужчина подлил девушке в напиток снотворное и надругался, когда та потеряла сознание

Мужчина из Японии был задержан после надругательства над новой знакомой. Об этом сообщает NHK.
Инцидент произошел в Токио. 45-летний мужчина познакомился с девушкой в возрасте около 20 лет в приложении, они договорились встретиться в одном из местных ресторанов.
В заведении, как полагают полицейские, когда девушка вышла в туалет, мужчина достал небольшой дозатор соуса, куда налил жидкость с растворенными в ней таблетками снотворного, и вылил содержимое в ее напиток.
В ресторане спутница потеряла сознание. воспользовавшись этим, новый знакомый принес ее в бар с комнатами, и там надругался.
Позже девушка пришла в сознание и обратилась в полицию. Специалисты подтвердили наличие лекарства в крови пострадавшей.
Мужчину задержали. Во время допроса он признался, что домогался девушки, но подлил ей снотворное в напиток не для этого. Какова в таком случае была цель, не уточняется.
