Мужчина подлил девушке в напиток снотворное и надругался, когда та потеряла сознание

В Японии мужчина подлил девушке снотворное в напиток и надругался прямо в баре

Мужчина из Японии был задержан после надругательства над новой знакомой. Об этом сообщает NHK.

Инцидент произошел в Токио. 45-летний мужчина познакомился с девушкой в возрасте около 20 лет в приложении, они договорились встретиться в одном из местных ресторанов.

В заведении, как полагают полицейские, когда девушка вышла в туалет, мужчина достал небольшой дозатор соуса, куда налил жидкость с растворенными в ней таблетками снотворного, и вылил содержимое в ее напиток.

В ресторане спутница потеряла сознание. воспользовавшись этим, новый знакомый принес ее в бар с комнатами, и там надругался.

Позже девушка пришла в сознание и обратилась в полицию. Специалисты подтвердили наличие лекарства в крови пострадавшей.

Мужчину задержали. Во время допроса он признался, что домогался девушки, но подлил ей снотворное в напиток не для этого. Какова в таком случае была цель, не уточняется.

