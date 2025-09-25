На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина подлил девушке в напиток снотворное и надругался, когда та потеряла сознание

В Японии мужчина подлил девушке снотворное в напиток и надругался прямо в баре
true
true
true
close
Ecanoguz/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина из Японии был задержан после надругательства над новой знакомой. Об этом сообщает NHK.

Инцидент произошел в Токио. 45-летний мужчина познакомился с девушкой в возрасте около 20 лет в приложении, они договорились встретиться в одном из местных ресторанов.

В заведении, как полагают полицейские, когда девушка вышла в туалет, мужчина достал небольшой дозатор соуса, куда налил жидкость с растворенными в ней таблетками снотворного, и вылил содержимое в ее напиток.

В ресторане спутница потеряла сознание. воспользовавшись этим, новый знакомый принес ее в бар с комнатами, и там надругался.

Позже девушка пришла в сознание и обратилась в полицию. Специалисты подтвердили наличие лекарства в крови пострадавшей.

Мужчину задержали. Во время допроса он признался, что домогался девушки, но подлил ей снотворное в напиток не для этого. Какова в таком случае была цель, не уточняется.

Ранее свекор в маске изнасиловал невестку и предложил прокатить ее до дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами