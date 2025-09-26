На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гладков назвал текущую неделю тяжелой для Белгородской области

Гладков обратился к жителям Белгородской области на фоне тяжелой недели
true
true
true
close
Вячеслав Гладков/VK

Текущая неделя оказалась тяжелой для жителей Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадало большое количество людей. При этом не все из них выжили.

На этом фоне Гладков обратился к жителям Белгородской области, пожелав им счастья и мирного дня.

«Чтобы война прошла, чтобы победа пришла в наши дома, чтобы мир засиял на всей территории Белгородской области», — добавил губернатор.

23 сентября беспилотник ВСУ нанес удар по коммерческому объекту в Белгороде. В результате один мужчина получил серьезные ранения, его спасти не удалось. По словам главы региона, еще одного жителя доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него осколочные ранения.

В тот же день украинский дрон атаковал село Глотово в Белгородской области. Из-за действий ВСУ пострадала женщина — ее госпитализировали с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочным ранением мягких тканей головы.

Ранее в Белгородской области в результате атак беспилотников пострадали дети.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами