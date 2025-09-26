Гладков назвал текущую неделю тяжелой для Белгородской области

Текущая неделя оказалась тяжелой для жителей Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадало большое количество людей. При этом не все из них выжили.

На этом фоне Гладков обратился к жителям Белгородской области, пожелав им счастья и мирного дня.

«Чтобы война прошла, чтобы победа пришла в наши дома, чтобы мир засиял на всей территории Белгородской области», — добавил губернатор.

23 сентября беспилотник ВСУ нанес удар по коммерческому объекту в Белгороде. В результате один мужчина получил серьезные ранения, его спасти не удалось. По словам главы региона, еще одного жителя доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него осколочные ранения.

В тот же день украинский дрон атаковал село Глотово в Белгородской области. Из-за действий ВСУ пострадала женщина — ее госпитализировали с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочным ранением мягких тканей головы.

Ранее в Белгородской области в результате атак беспилотников пострадали дети.