Мирный житель погиб в Белгороде при атаке беспилотника

В Белгороде при атаке БПЛА на коммерческий объект погиб мужчина, еще один ранен

В Белгороде в результате целенаправленного удара украинского беспилотника по коммерческому объекту погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

От полученных ранений мужчина скончался на месте до прибытия скорой помощи, рассказал губернатор.

Еще одного мужчину с осколочными ранениями доставили в больницу, его состояние тяжелое.

Информация о последствиях атаки уточняется.

До этого Гладков сообщил, что за понедельник, 22 сентября, в Белгороде и Белгородском районе были сбиты 76 беспилотников, в результате атак пострадали 16 человек.

Ситуация для жителей приграничных муниципалитетов Белгородской области остается тяжелой, подчеркнул глава региона.

По информации Минобороны, силы ПВО за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской и Саратовской областях, а также в Московском регионе и в Крыму.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ ударил по зданию детского сада.