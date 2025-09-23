На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
При атаке дрона в Белгородской области пострадала женщина

Aleksandr Gusev/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали несколько муниципалитетов в Белгородской области, в результате чего пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Глотово при атаке дрона ранена женщина. Глава поселения доставил пострадавшую с минно-взрывной травмой, осколочным ранением мягких тканей головы и баротравмой в Грайворонскую ЦРБ», — написал он.

По словам главы региона, в данный момент медицинские работники оказывают пострадавшей помощь, после чего ее переведут в городскую больницу Белгорода.

Кроме того, атаке БПЛА подвергся населенный пункт Гора-Подол. В результате атаки повреждения получили коммерческий объект, три легковых машины и частное домовладение.

В селе Лозовое беспилотник нанес удар по частному дому, в результате огнем было уничтожено здание. Также повреждения получило еще одно домовладение.

До этого Гладков сообщил, что накануне в Белгороде и Белгородском районе сбили 76 беспилотников, в результате атак пострадали 16 человек.

Ситуация для жителей приграничных муниципалитетов Белгородской области остается тяжелой, подчеркнул глава региона.

Ранее в Белгороде закрыли торговые центры из-за атак БПЛА.

