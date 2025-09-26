Врач ответила, нужно ли придерживаться правила «не есть после 18:00»

Врач Залетова: правило не есть после 18:00 является устаревшим

Правило «не есть после 18:00» является устаревшим и неуниверсальным, оно подойдет только для людей с классическим режимом «жаворонка», которые ложатся спать около 22.00. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог, заведующая дневным стационаром клиники ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова.

По ее словам, для «сов» и людей с ненормированным графиком такой длительный промежуток голода может вызывать нарушения сна и утреннюю гипогликемию (низкий сахар).

«Важен не абсолютный предел в 18.00, а время ужина относительно отхода ко сну. Оптимальным считается завершить прием пищи за два-три часа до сна», — уточнила Залетова.

Для позднего ужина она посоветовала выбирать легко усваиваемый белок, клетчатку и полезные жиры. Например, птицу, морепродукты, тофу, яйца, некрахмалистые овощи – все виды зелени, капусту, кабачки, огурцы, помидоры, а также авокадо, оливковое масло, горсть орехов.

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева до этого рассказала «Газете.Ru», что вечерняя трапеза может оказывать прямое влияние на качество сна, вызывая бессонницу. По ее словам, важно помнить, что кофеин содержится не только в кофе и крепком чае, но и в шоколаде. Поэтому лучше исключить его из вечернего меню.

