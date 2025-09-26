На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач ответила, нужно ли придерживаться правила «не есть после 18:00»

Врач Залетова: правило не есть после 18:00 является устаревшим
true
true
true
close
Iryna Inshyna/Shutterstock/FOTODOM

Правило «не есть после 18:00» является устаревшим и неуниверсальным, оно подойдет только для людей с классическим режимом «жаворонка», которые ложатся спать около 22.00. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог, заведующая дневным стационаром клиники ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова.

По ее словам, для «сов» и людей с ненормированным графиком такой длительный промежуток голода может вызывать нарушения сна и утреннюю гипогликемию (низкий сахар).

«Важен не абсолютный предел в 18.00, а время ужина относительно отхода ко сну. Оптимальным считается завершить прием пищи за два-три часа до сна», — уточнила Залетова.

Для позднего ужина она посоветовала выбирать легко усваиваемый белок, клетчатку и полезные жиры. Например, птицу, морепродукты, тофу, яйца, некрахмалистые овощи – все виды зелени, капусту, кабачки, огурцы, помидоры, а также авокадо, оливковое масло, горсть орехов.

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева до этого рассказала «Газете.Ru», что вечерняя трапеза может оказывать прямое влияние на качество сна, вызывая бессонницу. По ее словам, важно помнить, что кофеин содержится не только в кофе и крепком чае, но и в шоколаде. Поэтому лучше исключить его из вечернего меню.

Ранее было названо идеальное время ужина для снижения уровня сахара в крови.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами