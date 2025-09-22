На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы неожиданные продукты, провоцирующие бессонницу

Врач Михалева: шоколад и избыток белка на ужин могут вызвать бессонницу
Pexels

Вечерняя трапеза может оказывать прямое влияние на качество сна, вызывая бессонницу. О том, какие продукты лучше исключить из вечернего рациона, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева.

«Например, важно помнить, что кофеин содержится не только в кофе и крепком чае, но и в шоколаде. Поэтому, если вы хотите легко заснуть, лучше исключить его из вечернего меню», — отметила специалист.

Также, по ее словам, на качество сна может негативно влиять жирная пища, такая как фастфуд, жареные блюда, жирное мясо и тяжелые соусы. Дело в том, что они требуют длительного переваривания, заставляя ЖКТ работать интенсивнее и вызывая дискомфорт. Все это мешает полноценному сну и провоцирует неприятные ощущения в желудке.

Проблемы со сном могут обернуться и из-за избытка белка на ужин.

«Большие порции белковой пищи стимулируют пищеварение и создают чувство тяжести в желудке, что затрудняет засыпание», — объяснила Михалева.

Также специалист обратила внимание, что помимо состава вечернего рациона, важен и режим приема пищи. Рекомендуется ужинать за 2–3 часа до сна, так как поздний прием пищи может активизировать пищеварительные процессы и нарушить выделение гормонов, регулирующих метаболизм, что мешает организму подготовиться ко сну.

