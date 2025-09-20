Названо идеальное время ужина для снижения уровня сахара в крови

Последний прием пищи в день может сыграть решающую роль в регулировании уровня глюкозы натощак, который особенно важен для людей с предиабетом. К такому выводу пришли исследователи Университета Каталонии. Работа опубликована в журнале Nutrients.

Ученые проанализировали данные 33 мужчин и женщин в возрасте 50–75 лет с избыточным весом и предиабетом. Все они прошли день на контролируемой диете, после чего специалисты измеряли уровень их сахара в крови утром, через 10 часов после ужина. В течение эксперимента участники носили датчики непрерывного мониторинга глюкозы.

Результаты показали: чем позже и чем более углеводным был ужин, тем выше уровень сахара утром. При этом решающую роль играет чувствительность организма к инсулину, а также индивидуальный хронотип (склонность быть «жаворонком» или «совой» (организация включена Минюстом в список иноагентов)).

«Рекомендации по питанию для людей с предиабетом должны учитывать не только количество углеводов, но и время приема пищи, а также индивидуальные особенности организма. Это поможет предотвратить развитие диабета», — отметил автор исследования Диана Диас-Риццоло.

Ученые также подчеркивают, что новые технологии — датчики глюкозы, мобильные приложения и алгоритмы искусственного интеллекта — открывают возможности для персонализированного контроля обмена веществ и точной настройки диеты и терапии.

