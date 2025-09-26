После столкновения поезда с авто в Смоленской области загорелись 16 вагонов

В Смоленской области после столкновения поезда с автомобилем загорелось 16 вагонов. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, сегодня в 07:26 между станциями Рудня и Голынки водитель грузового автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде перед приближающимся грузовым поездом. В результате произошло столкновение с локомотивом и последующий сход с рельсов 18 вагонов, возгорание из них в 16», — сказано в посте губернатора.

Утром 26 сентября Главное управление МЧС РФ по Смоленской области сообщило, что в районе железнодорожной станции Рыжиково грузовой поезд столкнулся с большегрузным автомобилем. В результате загорелись несколько вагонов. На место происшествия направили более 40 сотрудников экстренных служб и 10 единиц техники. Кроме того, в ликвидации последствий ЧП задействовали пожарный и восстановительный поезда.

Позднее в МЧС РФ уточнили, что огонь охватил шесть цистерн с ГСМ. Также ведомство опубликовало видео с места происшествия. На кадрах видно, как сотрудники экстренных служб борются с пламенем.

