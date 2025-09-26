На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа причина массового отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти

ТАСС: технический спирт мог стать причиной отравления алкоголем в Ленобласти
Depositphotos

Причиной отравления людей в Сланцевском районе Ленинградской области мог стать технический спирт, использованный при изготовлении суррогатного алкоголя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе приготовления суррогатного алкоголя мог использоваться технический спирт, который и стал причиной <...> отравления», — говорится в сообщении.

По данным источника, более точные причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.

До этого сообщалось, что число людей, отравившихся суррогатным алкоголем, выросло до 19.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в деревне Гостинцы и в городе Сланцы. Среди пострадавших оказалась 75-летняя жена 79-летнего подозреваемого в продаже суррогата — мужчину задержали сотрудники полиции.

При этом в поставках суррогата распространителю заподозрили 60-летнюю учительницу, ее также задержали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее на Камчатке две школьницы попали в больницу после отравления алкоголем.

