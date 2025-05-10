На Камчатке две школьницы попали в больницу после отравления алкоголем

На Камчатке две девочки выпили алкоголь и попали в больницу

На Камчатке двум девочкам понадобилась помощь медиков после распития алкогольных напитков. Об этом сообщает aif.ru.

Инцидент произошел в поселке Палана. По неподтвержденной информации, школьницы выпивали из бутылки, которую принесли с собой на берег местного водоема, но позже найти ее не удалось. Известно, что помимо спиртного они употребляли газировку и энергетики.

Когда полицейские приехали на место, одна девочка спала, вторая – была в «неадекватном состоянии» и рассказать о произошедшем не смогла.

«Обе девочки с признаками алкогольного отравления были доставлены в Корякскую больницу», – сообщается в публикации.

Медики оказали им необходимую помощь, сейчас школьницам ничего не угрожает.

По данным издания, одна из пострадавших состояла на учете в ПДН.

До этого в Петербурге школьница отравилась алкоголем. Водку перед концертом ей предложил неизвестный, пока пострадавшая стояла в очереди перед концертом. Она попала в больницу.

Ранее в Уфе 11-летняя девочка случайно выпила коктейль с антисептиком.