Семь человек погибли, отравившись суррогатным алкоголем в Ленобласти

В Ленобласти произошло массовое отравление суррогатным алкоголем, семеро погибли
Depositphotos

В Ленинградской области семь человек погибли, отравившись суррогатным алкоголем, и еще двое попали в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в деревне Гостинцы и в городе Сланцы. В результате случившегося погибло семь человек, еще двое отравившихся сейчас находятся в медицинском учреждении. Среди пострадавших оказалась и 75-летняя жена 79-летнего подозреваемого — мужчину задержали сотрудники полиции.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Правоохранительные органы изъяли бутылки и канистры, где мог находиться суррогатный алкоголь.

Телеканал 78.ru сообщает, что первые два человека погибли в результате массового отравления суррогатом 24 сентября. Еще пятерых не стало в ночь на 26 сентября.

Ранее в Нижегородской области пять человек умерли, отравившись алкоголем.

