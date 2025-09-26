Названы признаки ухудшения слуха, которые легко пропустить

При постепенной потере слуха мозг способен длительное время компенсировать нарушения, маскируя проблему до тех пор, пока она не становится выраженной. Выявить начальные стадии возможно только с помощью аудиометрии у сурдолога. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

К слову, как предупреждал в интервью газете «Известия» преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, болезнь Меньера (негнойное заболевание внутреннего уха) может привести к потере слуха.

«Коварство потери слуха в том, что проблема нарастает постепенно и незаметно. Сначала повреждаются чувствительные волосковые клетки во внутреннем ухе, которые отвечают за восприятие высоких частот. Пока это возможно, мозг компенсирует утрату, а затем слух снижается настолько, что человек не может слышать обычную речь», — пояснила Филева.

К тревожным симптомам врач отнесла появление продолжительного звона или писка в ушах после использования наушников или пребывания в шумных местах, необходимость постоянно переспрашивать собеседников, ощущение неразборчивости речи окружающих, ухудшение восприятия высокочастотных звуков (тиканье часов, пение птиц, звонки телефонов).

Она подчеркнула, что при любых подозрениях на снижение слуха необходимо обратиться к сурдологу.

Врач-сурдолог, отоневролог, лор, эксперт по слуху и равновесию Яна Новикова до этого перечислила признаки тугоухости у маленьких детей, с которыми необходимо срочно обращаться к специалисту. По ее словам, стоит насторожиться, если ребенок не поворачивает голову в сторону звука. Дети постарше могут не реагировать на собственное имя, часто переспрашивать, делать громче телевизор или музыку, отставать в речевом развитии.

