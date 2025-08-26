На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как использовать наушники без вреда для слуха

Врач Тен: наушники стоит непрерывно использовать не более 60 минут
true
true
true
close
Dejan Dundjerski/Shutterstock/FOTODOM

Наушники следует использовать по формуле 60 на 60. То есть при громкости не более 60% слушать музыку 60 минут. Такой совет в интервью «Радио 1» дал врач-оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен.

«После часового использования наушников обязательно нужно сделать перерыв не менее чем на 20-30 минут. Всего в день должно быть не более двух-трех часов использования наушников с регулярными перерывами», — порекомендовал специалист.

Детям и подросткам, по его словам, стоит проводить в наушниках не более часа в день на умеренной громкости.

Самыми безопасными считаются полноразмерные наушники с шумоподавлением, которые позволяют слушать негромкую музыку даже в шумных местах. Вреднее всего для слуха — наушники-затычки, поскольку они направляют звук прямо на барабанную перепонку, рассказал Тен.

Врач-оториноларинголог, сурдолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Лариса Вылегжанина до этого предупреждала, что непрерывное использование наушников в течение длительного времени может привести к развитию грибковых инфекций в ухе и нейросенсорной тугоухости.

Ранее в России предложили штрафовать пешеходов в наушниках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами