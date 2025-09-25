На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач перечислила ранние признаки детской тугоухости, которые нельзя игнорировать

Врач Новикова: при тугоухости ребенок не поворачивается в сторону звука
Shutterstock/FOTODOM

Врач-сурдолог, отоневролог, лор, эксперт по слуху и равновесию Яна Новикова в интервью «Радио 1» перечислила признаки тугоухости у маленьких детей, с которыми необходимо срочно обращаться к специалисту.

«Если ребенок не поворачивает голову в сторону источника звука в том возрасте, в котором может контролировать свою голову. Или когда мы, например, рядом с ним чем-нибудь шуршим или роняем что-нибудь, но он не вздрагивает и не поворачивается, тут стоит задуматься», — отметила Новикова.

Она добавила, что дети постарше могут не реагировать на собственное имя, часто переспрашивать, делать громче телевизор или музыку, отставать в речевом развитии.

По ее словам, чем раньше родители отведут ребенка к врачу, тем больше у него шансов на полноценную жизнь.

Врач-оториноларинголог, сурдолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Лариса Вылегжанина до этого предупреждала, что непрерывное использование наушников в течение длительного времени может привести к развитию грибковых инфекций в ухе и нейросенсорной тугоухости.

Ранее врач рассказала как использование ватных палочек может привести к тугоухости.

