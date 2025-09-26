Предлагавшего казнить насильников депутата заподозрили в изнасиловании

Следственный комитет России (СКР) инициировал объявление в федеральный розыск бывшего депутата Государственной думы Юрия Напсо. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Юрий Напсо был депутатом Госдумы от ЛДПР с 2007 по 2025 год. Он выступал за пожизненное заключение и даже смертную казнь для насильников, но теперь сам подозревается в изнасиловании своей 19-летней помощницы.

По версии следствия, предполагаемое преступление было совершено 22 марта 2023 года, а спустя неделю депутат улетел в Армению и больше в Россию не возвращался, избегая участия в доследственной проверке. За прогулы, а он два года не появлялся в Думе, в апреле 2025 года его лишили депутатского мандата. В нижней палате разъяснили, что депутат суммарно не был на работе более 200 дней без уважительной причины.

В июне 2025 года комиссия Госдумы вскрыла кабинет Напсо. Отмечалось, что он отказывался сдавать кабинет, утверждая, что обжалует лишение мандата в Верховном суде России и «скоро вернется».

Ранее депутата лишили мандата за прогулы.