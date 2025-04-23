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Приморского депутата лишили мандата за прогулы

Независимого депутата из Приморья Шульгу лишили мандата за прогулы
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Независимого депутата из Приморского края Геннадия Шульгу досрочно лишили мандата за прогулы. Об этом сообщается на сайте законодательного собрания региона.

По данным комитета по регламенту, Шульга по неуважительным причинам отсутствовал на заседаниях комитета по социальной политике и защите прав граждан 31 июля, 18 сентября, 23 октября, 20 ноября, 21 ноября и 11 декабря 2024 года. Как сообщается, 9 апреля 2025 года комитет по регламенту потребовал от депутата предоставить документы и письменные пояснения о причинах своего отсутствия, однако они не были предоставлены. Это стало основанием для досрочного лишения Шульги полномочий.

До этого депутата от ЛДПР Юрия Напсо исключили из состава Госдумы за двухлетний прогул. С апреля 2023 года Юрий Напсо «периодически находился на больничных, а в дни между ними — отсутствовал на работе». Речь шла не только о пленарных заседаниях, но и о работе в комитетах, а также встречах с избирателями.

Ранее в Госдуме заявили, что школьников не надо заставлять платить за опоздания и прогулы.

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