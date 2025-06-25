В Госдуме вскрыли кабинет депутата, которого не было на работе около двух лет

Члены комиссии Государственной думы по регламенту и обеспечению деятельности нижней палаты парламента 24 июня вскрыли кабинет бывшего депутата от ЛДПР Юрия Напсо, который он отказывался сдавать после того, как его лишили мандата. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Госдуме и первого заместителя главы фракции ЛДПР в нижней палате Станислава Наумова.

По словам источника, Напсо не сдавал кабинет под предлогом того, что он обжалует лишение мандата в Верховном суде России и «скоро вернется».

«Поэтому собрали комиссию [по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы], пригласили мастеров и под запись камер пилили замки (он их поменял), упаковывали вещи, чтобы ему передать», — сказал он.

Другой источник в Госдуме заявил, что эта комиссия для участия во вскрытии кабинета экс-депутата была собрана в связи с тем, что помещение простаивает. Он добавил, что такой же участи может подвергнуться и служебная квартира Напсо на улице Улофа Пальме в Москве.

В мае Верховный суд России отказал в иске Напсо. Он подал иск в Верховный суд с просьбой отменить решение Государственной думы о прекращении его полномочий, однако суд не удовлетворил его требования.

В апреле Госдума единогласно приняла решение о прекращении полномочий Напсо. Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы установила, что с апреля 2023 года депутат периодически находился на больничном и отсутствовал на рабочем месте. В общей сложности он не присутствовал на заседаниях около двух лет, из которых более 200 дней — без уважительной причины.

Ранее депутата из Приморья лишили мандата за прогулы.