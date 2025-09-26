Повар раскрыл, как сделать домашнее клубничное мороженое

Клубничное мороженое можно сделать дома на основе молока и сливок. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенного шеф-повара.

Для приготовления примерно 1 л мороженого нужны 400 мл свежего молока (3,2% жирности), 250 мл жирных сливок (33-35%), четыре крупных яичных желтка, 120 г белого сахара, стручок ванили или чайная ложка качественного ванильного экстракта, щепотка морской соли, 200 г свежей клубники и столовая ложка сахара (для мацерации клубники).

Эксперт советует довести молоко в кастрюле до температуры около 80°C, добавить ваниль, снять с огня, накрыть крышкой и дать настояться 20-30 минут. В отдельной миске нужно взбить желтки с сахаром и щепоткой соли до светлой пышной массы, тонкой струйкой влить теплое ванильное молоко, постоянно помешивая, вернуть смесь в кастрюлю и на медленном огне, постоянно помешивая, нагреть до температуры 82-85°C. Смесь должна достаточно загустеть. Полученный крем нужно будет перелить через сито в миску, установленную в ледяную водяную баню, и помешивать до полного охлаждения.

«Добавьте холодные сливки и тщательно перемешайте. Пока смесь охлаждается, нарежьте клубнику небольшими кубиками, посыпьте столовой ложкой сахара и оставьте на 15 минут для выделения сока», — добавили в сообщении.

Перед заморозкой нужно охладить смесь в холодильнике в течение четырех-шести часов.

Исследование медиаплатформы Food.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что с каждым годом россияне все чаще ищут материалы о том, как готовить мороженое дома. С 2021 года они сделали 129 тыс. запросов. В самый разгар лета, в июле, было зафиксировано свыше 7 тыс. запросов, что подтверждает стабильный спрос на этот десерт.

Ранее россиян предупредили о вреде мороженого для печени.