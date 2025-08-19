проект

Россиян предупредили о вреде мороженого для печени

Врач Дианова: мороженое может негативно влиять на здоровье печени

Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Употребление мороженого может негативно сказаться на здоровье печени. Печень отвечает за метаболизм жиров и углеводов, а их избыток приводит к ее перегрузке, рассказала «Газете.Ru» исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова.

«От мороженого лучше отказаться, хотя это сложно. Но есть выход: существует мороженое с заменителями молочного жира. Они позволяют снизить количество холестерина и насыщенных жирных кислот, а также увеличить количество полезных ненасыщенных жирных кислот. Это мороженое не содержит вредных трансизомеров, которые образуются при гидрогенизации жидких масел, которые используются в продукции, в том числе и в мороженом», — отметила доктор.

Кроме того, вместо эскимо или пломбира можно купить фруктовый лед, но важно следить за количеством сахара в таком продукте.

«Натуральное мороженое без заменителей молочного жира производится из молока, сливок и сливочного масла. Оно содержит насыщенные жиры и трансжиры, которые при частом употреблении могут повышать риск заболеваний печени. Именно поэтому специалисты рекомендуют есть такое мороженое не чаще одного-двух раз в месяц», — заключила Дианова.

Ранее россиянам раскрыли секрет, как снизить потребление соли.

