Аналитики выяснили, какое мороженое предпочитали россияне этим летом

Россияне дома чаще всего готовят мороженое на основе молока и сливок

Лето невозможно представить без мороженого. Это не просто десерт, а символ жарких дней и отличный способ охладиться, когда солнце пригревает. Подводя итоги лета, медиаплатформа Food.ru провела исследование и выяснила, по каким рецептам россияне чаще всего готовят мороженое дома. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

С каждым годом россияне все чаще ищут материалы о том, как готовить мороженое дома. С 2021 года они сделали 129 тысяч запросов. В самый разгар лета, в июле, было зафиксировано свыше 7 тысяч запросов, что подтверждает стабильный спрос на этот десерт.

Интерес к рецептам мороженого вырос на 66% за последний год: число их просмотров увеличилось с 342 тысяч до 569 тысяч. Понравившиеся статьи читатели активно сохраняли: общее число добавлений в избранное достигло 49 тысяч, из них около 20 тысяч — за последний год.

Безусловным лидером по просмотрам стали рецепты мороженого на основе молока. В качестве топинга и декора авторы предлагают добавить любимое варенье, свежие ягоды или орехи. Такие материалы собрали более 62 тысяч просмотров.

Чуть меньше пользователей предпочитают мороженое на сливках. Оно получается более жирным, но тоже вкусным. Эти рецепты набрали в сумме почти 61 тысячу просмотров. К сливочной основе часто добавляют сгущенку, клубнику и другие ингредиенты, чтобы сделать десерт еще интереснее и эффектнее подать его на стол.

Особое внимание вызвало творожное мороженое. Десерт подходит для приверженцев правильного питания, так как в нем много белка и кальция, а вместо сахара используют мед и финики.

В июле этого года читатели также искали, как приготовить различные вариации пломбира: из сгущенки и сметаны, из молока и яиц, из сгущенки и клубники и просто из сметаны. Это говорит о том, что классическое мороженое легко адаптировать под разные вкусовые предпочтения и ингредиенты.

Наибольшей популярностью рецепты мороженого пользуются у жителей пяти городов. Лидером стал Нижний Новгород — здесь их просматривали более 12 тысяч раз. На втором месте оказался Екатеринбург с 11,6 тысячи просмотров, на третьем — Новосибирск с 9 тысячами обращений к рецептам. Также высокий интерес к мороженому прослеживается в Краснодаре (8,7 тысячи просмотров) и в Челябинске (7,5 тысячи).

Мнения пользователей из пяти городов разделились: жители Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Челябинска предпочитают мороженое на основе молока, в Новосибирске и Краснодаре лидирует десерт на сливочной основе.

