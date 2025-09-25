На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сотрудница пострадала в результате конфликта со стрельбой в новосибирском отеле

«НГС»: в Новосибирске при конфликте со стрельбой в отеле пострадала девушка
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В новосибирском отеле Grand Autograph произошел конфликт со стрельбой, в результате которого пострадала сотрудница гостиницы. Об этом сообщает «НГС» со ссылкой на управление МВД России по Новосибирской области.

По данным ведомства, в отеле возник конфликт. В один момент один из участников сделал несколько выстрелов в оппонента. Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание причастных лиц.

«Девушке была оказана медицинская помощь, от госпитализации она отказалась. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что, предположительно, выстрелы были произведены из травматического оружия», — говорится в сообщении МВД.

По словам очевидцев, в отель зашла толпа людей, которые позже, предположительно, надели маски. Свидетели утверждают, что впоследствии были слышны звуки выстрелов. Позже неизвестные начали уходить из отеля к белому автомобилю, следует из материала.

В конце августа в Саратовской области произошел конфликт со стрельбой. Инцидент произошел в Ртищево, на улице Зои Космодемьянской. По данным полиции, в конфликте принимали участие несколько человек, во время ссоры один из мужчин стал стрелять.

Ранее подросток из Ярославля потерял зрение в результате уличной стрельбы.

