В правительстве Вологодской области опровергли сообщения о задержании Родионова

ТАСС: замгубернатора Родионов находится на своем рабочем месте
Telegram-канал SHOT

Пресс-служба правительства Вологодской области опровергла сообщения СМИ о задержании заместителя губернатора - министра экономического развития Дмитрия Родионова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального кабинета министров.

«Официальное заявление пресс-службы правительства области: Дмитрий Родионов сегодня находится на рабочем месте», — сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что днем, 25 сентября, Родионов выступал с докладом на оперативном совещании при губернаторе области, которое транслировалось в прямом видеоэфире.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщал, что Родионов был задержан, ему предъявлены обвинения в хищениях, совершенных на предыдущем месте работы.

SHOT также пишет, что Родионов до своего назначения в Вологду в феврале текущего года занимал должность вице-премьера Правительства Карелии. По информации Telegram-канала, накануне задержания правоохранительные органы провели обыски в компании «Корпорация развития» в Карелии, специализирующейся на привлечении инвестиций. Источником предполагалось, что именно через эту структуру якобы осуществлялись хищения в период работы Родионова в регионе.

