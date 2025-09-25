На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд арестовал имущество экс-мэра Красноярска по делу о взятках на 180 млн

ТАСС: суд арестовал имущество экс-мэра Красноярска Логинова на 20 млн рублей
Илья Питалев/РИА Новости

Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого в получении взяток, на сумму около 20 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Защита Логинова обратила внимание, что арест активов произведен в рамках расследования уголовного дела, однако их объем значительно меньше суммы, указанной следствием. По версии обвинения, Логинов мог получить более 178 млн рублей взяток, в том числе наличными и через оплату строительства бани на его участке. При этом, как утверждают адвокаты, убедительных доказательств существования этих средств следствие не представило.

24 сентября Басманный суд продлил срок содержания бывшего мэра под стражей. Адвокаты намерены обжаловать это решение.

Логинову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, в 2018–2024 годах он обеспечивал победу одной из коммерческих компаний в конкурсах «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства» Красноярска на выполнение дорожных работ.

Логинов возглавил город в сентябре 2022 года, до этого несколько лет занимал должность заместителя мэра и руководил различными муниципальными структурами. В сентябре 2025-го он подал заявление об отставке.

Ранее журналисты узнали, что осужденный за взяточничество бывший губернатор Сахалинской области осваивает в колонии новую профессию.

