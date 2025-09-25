На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о задержании замгубернатора Вологодской области

SHOT: задержан замгубернатора Вологодской области по обвинению в хищении
Telegram-канал SHOT

В Вологодской области задержан заместитель губернатора Дмитрий Родионов. По информации SHOT, ему предъявлены обвинения в хищениях, совершенных на предыдущем месте работы.

Родионов до своего назначения в Вологду в феврале текущего года занимал должность вице-премьера Правительства Карелии.

Накануне задержания правоохранительные органы провели обыски в компании «Корпорация развития» в Карелии, специализирующейся на привлечении инвестиций. Предполагается, что именно через эту структуру осуществлялись хищения в период работы Родионова в регионе.

Также обыск был проведен в доме чиновника в Вологде. Впоследствии Родионов был задержан.

По данным издания Repost в Вологде Родионов курировал распределение средств на 50 млрд руб, включая гранты для бизнеса и развитие промышленных парков. В 2024 году местная прокуратура проверяла распределение 2 млрд рублей на туризм. По данным издания, силовики могли интересоваться старыми делами из карельского периода Родионова.

