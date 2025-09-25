В Калужской области электропоезд протаранил автомобиль, переезжавший рельсы

В Калужской области произошло ДТП с участием электропоезда. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По предварительным данным, водитель машины ВАЗ-2115 проигнорировал красный свет и решил переехать рельсы. В этот момент рядом проезжал состав, который сбил автомобиль.

На кадрах с места инцидента заметно, что автомобиль получил серьезные повреждения боковой части корпуса со стороны пассажира и капота. После столкновения, предположительно, машину отбросило.

«В результате ДТП пострадал водитель автомашины «ВАЗ-2115», ему была оказана медицинская помощь на месте», – сообщается в публикации.

Сотрудники МВД установили всех участников аварии. На водителя автомобиля составили административный протокол за нарушение правил движения через железные пути.

До этого в Петербурге мужчина не выжил после попытки перебежать дорогу по рельсам. Машинист поезда заметил пешехода и подавал ему звуковые сигналы, но он не услышал. Было применено экстренное торможение, однако расстояние было небольшим, поэтому столкновения избежать не удалось.

Ранее в Курганской области школьницы остановили поезд, устроив фотосессию на рельсах.