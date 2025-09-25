На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Калужской области электропоезд протаранил автомобиль, переезжавший рельсы

В Калужской области электропоезд сбил машину на рельсах
true
true
true
close
Telegram-канал МВД 40

В Калужской области произошло ДТП с участием электропоезда. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По предварительным данным, водитель машины ВАЗ-2115 проигнорировал красный свет и решил переехать рельсы. В этот момент рядом проезжал состав, который сбил автомобиль.

На кадрах с места инцидента заметно, что автомобиль получил серьезные повреждения боковой части корпуса со стороны пассажира и капота. После столкновения, предположительно, машину отбросило.

«В результате ДТП пострадал водитель автомашины «ВАЗ-2115», ему была оказана медицинская помощь на месте», – сообщается в публикации.

Сотрудники МВД установили всех участников аварии. На водителя автомобиля составили административный протокол за нарушение правил движения через железные пути.

До этого в Петербурге мужчина не выжил после попытки перебежать дорогу по рельсам. Машинист поезда заметил пешехода и подавал ему звуковые сигналы, но он не услышал. Было применено экстренное торможение, однако расстояние было небольшим, поэтому столкновения избежать не удалось.

Ранее в Курганской области школьницы остановили поезд, устроив фотосессию на рельсах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами