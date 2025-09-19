На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские школьницы остановили грузовой поезд, устроив фотосессию на рельсах

В Курганской области школьницы остановили поезд, устроив фотосессию на рельсах
Управление на транспорте МВД России по УрФО/VK

В Курганской области школьницы остановили грузовой поезд, устроив фотосессию на рельсах, и сбежали. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по УрФО.

Инцидент произошел на перегоне станций «Чистое – Щучье», где две девочки, которым на вид было от 12 до 13 лет, фотографировались на железнодорожных путях. Машинист грузового состава, который двигался по путям, заметил подростков, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Это привело к вынужденной остановке поезда на 11 минут. Виновницы случившегося сбежали.

Сотрудники правоохранительных органов установили личности всех участниц опасной фотосессии. Девочки проживают в городе Щучье Курганской области.

В отношении родителей младших участниц составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Одну из нарушительниц привлекли к ответственности по части 5 статьи 11.1 КоАП РФ. Информация направлена в комиссию по делам несовершеннолетних, отдел полиции по месту жительства и учебные заведения подростков.

Ранее стала известна причина схода с рельсов вагонов с углем в Приморье в августе.

