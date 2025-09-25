Спортивный праздник: в Москве пройдет «Уличный драйв»

Территория «Лужников» будет поделена на зоны, чтобы каждый гость смог составить собственный маршрут и пройти сразу несколько мастер-классов. Для малышей откроется зона беговелов, где можно будет сделать первые шаги в спорте. Подростков и молодежь пригласят на скейт-рампу и площадку для самокатов. На соседних зонах будут работать тренеры по брейк-дансу, паркуру и роллерному спорту. Все занятия ведут профессиональные спортсмены, готовые объяснять азы и делиться опытом. Для тех, кто мечтает о мотоцикле, предусмотрен курс по стантрайдингу, позволяющий безопасно попробовать себя в этом виде.

Организаторы подчеркивают: участвовать смогут не только новички. Те, кто давно увлекается спортом, найдут возможность отточить технику и освоить новые элементы.

Главное, что здесь никто не остается в стороне — формат создан так, чтобы каждый чувствовал себя полноценным участником.

Особая роль отведена инклюзии. На фестивале будет работать зона мототерапии: люди с ограниченными возможностями смогут пообщаться с гонщиками, рассмотреть мотоциклы вблизи и даже прокатиться с опытным спортсменом. Для тех, кто пока не готов к сложным дисциплинам, в программе предусмотрены катания на сап-бордах и каноэ, а также полоса препятствий для любого уровня подготовки. Атмосфера вовлеченности и равных возможностей — важная часть «Уличного драйва».

Зрелищная программа и концерт

На фоне активности для гостей в «Лужниках» развернется масштабное спортивное шоу. Показательные выступления пройдут по одиннадцати дисциплинам: BMX, FMX, самокатный и роллерный спорт, флетленд, стантрайдинг, гидрофлай, скейтбординг, паркур, воркаут и брейк-данс. В Москву приедут спортсмены из более чем пятнадцати стран — от Австралии до Японии. Олимпийский чемпион по BMX Freestyle Малиньо Торрес, шестикратная чемпионка мира София Богданова, многократный призер X Games Джексон Стронг и Пэт Боуден, известный необычными вариациями двойных сальто, станут частью программы. Чешский райдер Ричард Зелинка также подтвердил участие. Впервые в Москве зрители увидят уникальный номер бельгийских спортсменов Джейсона Ван Дейла и Биргена Гаспара Бернарта — сальто на мотоцикле с коляской. Джексон Стронг представит авторский «Jackhammer Frontflip» — редкий трюк, который становится украшением любого шоу.

Организаторы отмечают, что дисциплины подбирались так, чтобы показать всю палитру современного экстрима. BMX и скейтбординг считаются классикой, а флетленд, наоборот, остается самым необычным направлением: трюки на ровной поверхности выглядят как гимнастика на велосипеде. FMX — мотофристайл — это всегда риск и зрелище, каждый прыжок здесь на грани возможностей. Роллерный и самокатный спорт популярны у подростков, а паркур и воркаут символизируют уличную культуру движения.

Гидрофлай добавляет в программу водную стихию: атлеты словно парят над поверхностью, выполняя акробатические элементы. Брейк-данс завершает этот список, объединяя спорт и искусство на одной сцене.

Состав участников также впечатляет. Малиньо Торрес, ставший олимпийским чемпионом по BMX Freestyle в 2024 году, привезет в Москву программу с акцентом на сложные вращения. София Богданова вновь продемонстрирует уровень, который принес ей шесть титулов чемпионки мира. Джексон Стронг и Пэт Боуден из Австралии давно известны поклонникам Nitro World Games, а в «Лужниках» они покажут элементы, которые редко можно увидеть даже на международных турнирах. Не менее интересны и российские спортсмены: Дмитрий Фазолов, двукратный победитель Fise-World Ramp Spine, вице-чемпион мира и Европы Денис Широбоков, а также чемпионы России Дмитрий Бравичев и Никита Мочалкин. Для них выступление на московском фестивале — возможность заявить о себе в числе мировых лидеров.

Музыкальная программа тоже подбиралась с расчетом на широкий круг зрителей. Xzibit представит сет из хитов, которые знают поклонники хип-хопа по всему миру. «Кипелов» выступит с классическими композициями, а Xolidayboy и ST создадут настроение для молодой аудитории. Завершит вечер Сергей Бобунец — его лирические песни станут контрастом к энергичным спортивным выступлениям. Организаторы уверены, что именно музыка сделает фестиваль завершенным — после насыщенного дня гости соберутся у сцены и почувствуют себя частью единого праздника.

Атмосфера праздника

«Уличный драйв» задуман так, чтобы день прошел активно и насыщенно. Утром можно попробовать ролики, затем отправиться на мастер-класс по паркуру, а позже выйти на танцевальную площадку. После обеда — катание на сап-борде или прогулка по полосе препятствий. Такой маршрут позволит каждому попробовать себя в разных ролях и найти новое увлечение. Особая атмосфера создается и для семей: родители могут привести детей в зону беговелов, а сами параллельно освоить технику брейк-данса или попробовать стантрайдинг.

Фестиваль станет точкой притяжения для москвичей и гостей столицы. Родители смогут провести день с детьми, подростки — найти новых кумиров, а взрослые — попробовать то, на что раньше не решались. «Уличный драйв» не ограничивается рамками спорта: это площадка для общения, обмена опытом и вдохновения.

Организаторы уверены: именно участие гостей станет главным событием фестиваля. Показательные выступления и концерт — яркое дополнение, но суть «Уличного драйва» в том, что спорт доступен каждому. В этот день «Лужники» превратятся в город спорта под открытым небом, где тысячи людей получат новые эмоции и почувствуют себя частью большого праздника.

Фестиваль начнется в 12:00. Вход свободный. Регистрация на мастер-классы и активности доступна на сайте.

