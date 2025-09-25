На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В стене российского банка обнаружили двухметрового питона

Baza: двухметровый питон поселился в стене банка в Кирове
Depositphotos

Двухметровый питон поселился в стене в здании банка в Кирове. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Змею случайно заметил электрик во время установки розеток. Рабочий пытался вставить крепления в гипсокартонную стену, но вместо проводов в щели увидел крупную змею.

Не растерявшись, он спокойно достал рептилию и отпустил ее, после чего продолжил работу. Необычный случай был заснят камерами видеонаблюдения.

Питоны — это крупные неядовитые змеи из семейства питоновых. Они распространены в тропических и субтропических регионах Африки, Азии и Австралии. В России таких можно встретить либо в террариумах, либо дома у любителей редких животных. Откуда змея взялась в банке на данный момент неизвестно.

Недавно во Владивостоке длинный полоз забрался в кузов черного автомобиля. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах змея медленно заползает под припаркованную машину. Очевидцы предположили, что в связи с сезонным понижением температур змея ищет себе теплое укромное местечко.

Ранее в Москве питон сбежал из автомобиля хозяина.

