Змея сбежала от москвича на парковке

На северо-западе Москвы змея сбежала из автомобиля хозяина. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Жителей ЖК «Октябрьское Поле» на улице Берзарина попросили быть бдительнее из-за сбежавшего питона. По словам хозяина рептилии, она ускользнула из машины в зоне паркинга», — говорится в сообщении.

По словам хозяина, змея уползла из его автомобиля на парковке. Сотрудники жилого комплекса оперативно провели осмотр территории дома и предупредили людей, что трогать рептилию нельзя.

По информации источника, змея не ядовитая и не опасна. При этом к поискам рептилии присоединились сотрудники полиции.

До этого сообщалось, что в Германии полиция перекрыла трассу А63 из-за сбежавшей свиньи. Сотрудников правоохранительных органов вызвал водитель, который заметил метавшееся животное у ограждения, защищающего трассу от диких животных. Ему пришлось убеждать полицию, что это не первоапрельский розыгрыш.

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