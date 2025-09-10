Во Владивостоке «длиннющая» змея забралась в кузов авто, и это попало на видео

Во Владивостоке на видео попало, как полоз забрался в кузов машины

Во Владивостоке длинный полоз забрался в кузов черного автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«В районе Никифорова полоз забрался в припаркованную машину. Судя по всему, в связи с сезонным понижением температур змея ищет себе теплое укромное местечко. Представляем удивление хозяина автомобиля, когда он обнаружит нежданного гостя», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах змея медленно заползает под припаркованную машину.

