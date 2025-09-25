В США ученик старшей школы ножом ранил троих подростков

ABC News: в Питтсбурге при нападении с ножом в школе пострадали три подростка

Три подростка пострадали в результате нападения с ножом в старшей школе Кэррик Хай Скул в американском городе Питтсбурге. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.

По информации журналистов, двоим раненым потребовалась госпитализация. Одного пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии, второго — в стабильном состоянии. Еще один несовершеннолетний получил легкие травмы, ему оказали помощь на месте.

В материале отмечается, что в нападении подозревают 16-летнего ученика школы. Подросток недавно перевелся в это образовательное учреждение, и его отношения со сверстниками оставляли желать лучшего.

«Подозреваемый <...> был взят под стражу», — говорится в публикации.

Утром 25 сентября в городе Зима, расположенном в Иркутской области, 14-летний подросток в школе ранил одноклассника раскладным ножом. В региональной прокуратуре рассказали, что восьмиклассник атаковал сверстника прямо во время урока. Пострадавшего доставили в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Как выяснили следователи, между несовершеннолетними уже давно возник конфликт. В итоге он перерос в драку и поножовщину.

Ранее в Архангельской области подросток ударил сверстника ножом.