На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США ученик старшей школы ножом ранил троих подростков

ABC News: в Питтсбурге при нападении с ножом в школе пострадали три подростка
true
true
true
close
Shutterstock

Три подростка пострадали в результате нападения с ножом в старшей школе Кэррик Хай Скул в американском городе Питтсбурге. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.

По информации журналистов, двоим раненым потребовалась госпитализация. Одного пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии, второго — в стабильном состоянии. Еще один несовершеннолетний получил легкие травмы, ему оказали помощь на месте.

В материале отмечается, что в нападении подозревают 16-летнего ученика школы. Подросток недавно перевелся в это образовательное учреждение, и его отношения со сверстниками оставляли желать лучшего.

«Подозреваемый <...> был взят под стражу», — говорится в публикации.

Утром 25 сентября в городе Зима, расположенном в Иркутской области, 14-летний подросток в школе ранил одноклассника раскладным ножом. В региональной прокуратуре рассказали, что восьмиклассник атаковал сверстника прямо во время урока. Пострадавшего доставили в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Как выяснили следователи, между несовершеннолетними уже давно возник конфликт. В итоге он перерос в драку и поножовщину.

Ранее в Архангельской области подросток ударил сверстника ножом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами