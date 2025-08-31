В Мирном подросток ударил сверстника ножом, пострадавшего не спасли

В Архангельской области подросток напал с ножом на сверстника

В Архангельской области следователи устанавливают обстоятельства ссоры двух подростков, спасти одного из участников конфликта не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел 30 августа во дворах домов по улице Советская. 15-летний подросток поссорился со сверстником. В ходе конфликта школьник ударил оппонента ножом в грудь.

Спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, нападавший задержан, он дал признательные показания. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого в Ленобласти мужчина получил удар ножом в грудь за громкий голос. Инцидент произошел ночью 12 августа у дома на Воронцовском бульваре в Мурино. Двое мужчин громко смеялись и разговаривали под окнами. Сначала местный житель сделал им замечание, а затем выбежал во двор с ножом и ранил одного из шумных незнакомцев в левую часть грудной клетки. 26-летнего пострадавшего доставили в Токсовскую больницу. Возбуждено уголовное дело.

