В школе Приангарья конфликт между подростками дошел до поножовщины

Прокуратура: в иркутской Зиме школьник ранил ножом одноклассника во время урока
ГУ МВД России по Иркутской области

В городе Зима Иркутской области 14-летний восьмиклассник в школе ранил одноклассника раскладным ножом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Инцидент случился утром 25 сентября во время урока. По данным следствия, между подростками уже давно был конфликт, который в итоге перерос в драку. Один из школьников достал нож и ударил им сверстника. Пострадавшего доставили в городскую больницу, где ему оказали помощь. Его жизни сейчас ничего не угрожает.

На место происшествия выезжали следователи и межрайонный прокурор. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении и халатности. Правоохранители выясняют детали произошедшего, а также проверяют, как в школе соблюдались требования безопасности.

С нападавшим подростком уже работают сотрудники полиции и следственного комитета.

До этого в Архангельской области подросток во время ссоры напал с ножом на сверстника. Спасти пострадавшего не смогли.

Ранее в Татарстане мужчина порезал ножом людей на парковке.

