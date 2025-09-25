На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчины избили участника СВО из-за замечания о парковке и попали на видео

В Ейске компания мужчин избила участника СВО из-за замечания о парковке
В Ейске участник СВО сделал замечание о парковке и подвергся избиению. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар».

Инцидент произошел 24 сентября. Ветеран боевых действий сделал замечание молодым людям о недопустимости парковки на тротуаре. После словесной перепалки оппоненты уехали, но вернулись через десять минут с «группой поддержки». Они ворвались в студию, где находился мужчина, и избили его. Момент нападения попал на видео.

Пострадавший написал заявление в правоохранительные органы. Отмечается, что у дебоширов могут быть «какие-то связи».

До этого в Якутии полицейские сломали ногу участнику СВО. До случившегося пострадавшую конечность целый год лечили после полученного мужчиной ранения.

Ранее боец СВО, приехавший в отпуск по ранению, домогался незнакомки и жестоко избил ее.

