Боец СВО, приехавший в отпуск по ранению, домогался незнакомки и жестоко избил ее

В Башкирии участник СВО, приехавший в отпуск после ранения, домогался незнакомки и избил ее. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в ночь на 3 августа в городе Туймазы. Предварительно, 25-летняя местная жительница подверглась нападению, когда возвращалась домой. Неизвестный мужчина сначала преследовал ее и выкрикивал непристойные предложения, а затем стал угрожать девушке. В какой-то момент злоумышленник напал на нее — ударил незнакомку в нос и избил по голове. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию.

Пострадавшую госпитализировали в больницу. У нее диагностировали сотрясение мозга, множественные гематомы и ухудшение зрения на один глаз. По словам знакомых, после нападения у нее появились проблемы со сном и панические атаки.

Подозреваемым является участник СВО, находящийся в отпуске по ранению. Установлено, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за кражу, а также против него возбуждалось уголовное дело по статье об изнасиловании. В данный момент подозреваемый остается на свободе.

Ранее в Екатеринбурге мужчина назвал себя участником СВО и жестко избил девушку.