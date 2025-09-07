В Якутии полицейские сломали ногу участнику СВО во время задержания на празднике ЯТЭК. Об этом сообщает Telegram-канал «Торбозное радио».

В момент происшествия он был трезв, поскольку был за рулем и возвращался с мероприятия, на котором он был одним из работников. Мужчина с супругой планировал забрать с праздника друга, однако по прибытии на место он обнаружил, что тот был скручен полицейскими.

Попытавшись вступить в диалог, чтобы разобраться в ситуации, ветеран СВО столкнулся с грубым обращением — на глазах у его жены его скрутили и бросили на землю, а затем один из полицейских встал на его ногу, которую до этого год лечили после ранения. Протесты супруги мужчины не остановили полицейских, и они силой затащили его в отделение полиции Кысыл-Сыра, где закрыли его изнутри на час. Когда женщине удалось пройти в здание полиции, ее мужа и его друга отпустили домой.

Пара зафиксировала побои и направила жалобу в следственый комитет. Оказалось, что нога, которая была раздроблена во время боевых действий, из-за побоев была повторно сломана.

На следующий день после происшествия полицейские пришли к ветерану в дом и пригрозили, что за жалобу лишат его лицензии на владение оружием и задержат на 15 суток. Позднее мужчина узнал, что на него составлен протокол о хулиганстве и неповиновении сотрудникам полиции.

