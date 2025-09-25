Стало известно, сколько будет остановок у ВСМ

На первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург будет организовано 14 пассажирских остановок. Об этом сообщили ТАСС в инфоцентре проекта.

Станции включают Ленинградский вокзал, Рижскую, Петровско-Разумовскую, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новую Тверь, Логовежь, Садву, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровскую, Южный и Санкт-Петербург главный.

Реализация проекта ведется по поручению президента России в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». Проектирование и строительство магистрали запланированы на 2024—2028 годы, ввод в эксплуатацию — на 2028 год. В дальнейшем планируется строительство ВСМ из Москвы в Екатеринбург, Минск, Адлер и Рязань.

После запуска магистрали время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до 2 часов 15 минут, что почти в два раза быстрее существующих маршрутов. Протяженность железной дороги составит 679 км, она пройдет через шесть субъектов РФ, где проживает около 30 млн человек. Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток по линии достигнет 23 млн человек ежегодно.

Президент России Владимир Путин отмечал, что высокоскоростные магистрали укрепят логистическую роль страны на Евразийском континенте и создадут новые возможности для конкурентоспособных маршрутов.

Ранее ВСМ из Москвы в Петербург включили в проект схемы столичного метро.