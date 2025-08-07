На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСМ из Москвы в Петербург включили в проект схемы столичного метро

ВСМ Москва — Санкт-Петербург включена в проект схемы метро до 2030 года
Телеграм-канал Мэр Москвы Сергей Собянин

Высокоскоростную магистраль (ВСМ) МоскваСанкт-Петербург включили в проект схемы столичного метро на 2026-2030 годы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в информационном центре ВСМ.

«Включение высокоскоростной железнодорожной магистрали в проект будущей схемы московского метро подчеркивает стратегическое значение проекта для формирования современной, комфортной и доступной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей быстрое сообщение между регионами страны», — говорится в сообщении.

В информационном центре добавили, что реализация проекта ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом представляет собой важный шаг в формировании сети высокоскоростных железных дорог. Планируется, что в будущем она охватит 80% населения России.

Строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом началось в прошлом году. Это первый подобный проект в России. Завершение работ планируется в 2028 году. После запуска магистрали путь из Москвы в Санкт-Петербург займет 2 часа 15 минут, это почти в два раза быстрее, чем сейчас.

1 августа президент России Владимир Путин поручил правительству найти пути оптимизации строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Ранее Путин оценил роль ВСМ в укреплении статуса РФ как логистического звена Евразии.

