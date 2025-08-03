Путин оценил роль ВСМ в укреплении статуса РФ как логистического звена Евразии

Система высокоскоростных магистралей (ВСМ) позволит статус России как важнейшего логистического звена Евразийского континента. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя железнодорожников с профессиональным праздником, передает Telegram-канал Кремля.

«Создание первой в стране высокоскоростной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга, а в дальнейшем и целой системы таких магистралей позволит укрепить статус России как важнейшего логистического звена всего Евразийского континента», — сказал глава государства.

Путин добавил, что также создание системы ВСМ позволит создать новые возможности для конкурентоспособных маршрутов. По словам российского лидера, подобные проекты будут востребованы как гражданами, так и растущей экономикой страны.

1 августа Путин поручил правительству найти пути оптимизации строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Возведение магистрали планируется закончить в 2028 году.

Ранее Путин потребовал ясности по проекту ВСМ Москва — Петербург.