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Путин оценил роль ВСМ в укреплении статуса РФ как логистического звена Евразии

Путин: ВСМ укрепят статус России как важнейшего логистического звена Евразии
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Система высокоскоростных магистралей (ВСМ) позволит статус России как важнейшего логистического звена Евразийского континента. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя железнодорожников с профессиональным праздником, передает Telegram-канал Кремля.

«Создание первой в стране высокоскоростной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга, а в дальнейшем и целой системы таких магистралей позволит укрепить статус России как важнейшего логистического звена всего Евразийского континента», — сказал глава государства.

Путин добавил, что также создание системы ВСМ позволит создать новые возможности для конкурентоспособных маршрутов. По словам российского лидера, подобные проекты будут востребованы как гражданами, так и растущей экономикой страны.

1 августа Путин поручил правительству найти пути оптимизации строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Возведение магистрали планируется закончить в 2028 году.

Ранее Путин потребовал ясности по проекту ВСМ Москва — Петербург.

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