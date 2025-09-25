На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России призвали смириться с обмелением Волги

Ученый Фролов призвал смириться с обмелением Волги
true
true
true
close
Владимир Вяткин/РИА Новости

Обмеление реки Волги представляет собой естественный процесс, с которым нужно смириться. Об этом НСН заявил главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Анатолий Фролов, комментируя слова биолога Николая Онистратенко о том, что Волго-Ахтубинская пойма высыхает.

Эксперт подчеркнул, что опасения о наступлении степи на Волгоград напрасны. По его словам, воды в реке стало меньше из-за того, что Каспий слегка мелеет. Однако в истории уже фиксировались такие моменты в 1930-х, 1970-х и после 1995-го года.

«Такова природа, да и все прибрежные страны не останавливают разработку ресурсов Каспийского моря, так как это вопрос продовольствия. Никто перестраивать дамбы на Волге не думает. Если такая мысль придет кому-то в голову, то этого человека надо изолировать от общества в удобном каком-то помещении», — отметил Фролов.

Он добавил, что изменить что-то в этом процессе пока невозможно.

В июне сообщалось, что волгоградцы вышли на улицы и обратились к главе Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину с требованием вмешаться в ситуацию с планами по застройке берега Волги. Жители беспокоились, что высотные здания закроют им вид на реку.

Ранее сообщалось, что на Камчатке волна зашла в устья реки Налычево после землетрясения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами