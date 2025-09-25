В России призвали смириться с обмелением Волги

Обмеление реки Волги представляет собой естественный процесс, с которым нужно смириться. Об этом НСН заявил главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Анатолий Фролов, комментируя слова биолога Николая Онистратенко о том, что Волго-Ахтубинская пойма высыхает.

Эксперт подчеркнул, что опасения о наступлении степи на Волгоград напрасны. По его словам, воды в реке стало меньше из-за того, что Каспий слегка мелеет. Однако в истории уже фиксировались такие моменты в 1930-х, 1970-х и после 1995-го года.

«Такова природа, да и все прибрежные страны не останавливают разработку ресурсов Каспийского моря, так как это вопрос продовольствия. Никто перестраивать дамбы на Волге не думает. Если такая мысль придет кому-то в голову, то этого человека надо изолировать от общества в удобном каком-то помещении», — отметил Фролов.

Он добавил, что изменить что-то в этом процессе пока невозможно.

