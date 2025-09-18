Волна зашла в устья реки Налычево Камчатского края

Волна около 30 см зашла в устья реки Налычево

Волна высотой 30 см зашла в устья реки Налычево. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

«В устьях Налычево зашла волна около 30 см. Все еще держимся подальше от воды», — заявил он.

До этого специалисты главного управления МЧС России по Камчатскому краю после землетрясения предупредили о возможном подходе волн у берегов региона.

На Камчатке после мощного землетрясения магнитудой 7,2 была объявлена угроза цунами для восточного побережья полуострова.

Землетрясение, достигшее магнитуды 7,2, произошло в 6:58 по местному времени (21:58 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 93 километрах к северо-востоку от города Петропавловск-Камчатский.

18 сентября Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 7,4, зафиксированном у восточного побережья Камчатки. Эпицентр сейсмического события располагался в 125 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского, а гипоцентр (очаг) землетрясения находился на глубине 40 километров.

