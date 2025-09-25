На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Качало знатно»: жителей Иркутской области разбудило землетрясение

В Иркутской области жители ощутили землетрясение
БФ ФИЦ ЕГС РАН

Жителей города Бодайбо в Иркутской области утром разбудило землетрясение. Об этом сообщает Babr Mash.

По словам горожан, толчки начались около 5:00 (00:00 мск) и «качало знатно». Их ощутили и жители поселков Мамакан, Мама и Таксимо. В домах ходила ходуном мебель, а в шкафах звенела посуда.

В Telegram-канале с оперативными уведомлениями о сейсмической активности в Байкальском регионе уточняется, что сила толчков в регионе составляла от трех до пяти баллов.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

18 сентября в 21:58 (на полуострове было 6:58 19 сентября) у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр подземных толчков находился в 125 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 км. МЧС объявило угрозу цунами по восточному побережью полуострова и начало оповещать местных жителей. Вскоре в устья реки Налычево зашла волна около 30 см, вторая была зафиксирована у вулкана Семячик.

Ранее Камчатка уплыла от России после землетрясения.

