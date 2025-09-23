На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Казани школьников эвакуировали в укрытия из-за угрозы атаки дронов

Школьников в Казани из-за угрозы БПЛА перевели в безопасные помещения
true
true
true
close
Антон Вергун/РИА Новости

Учеников школ и детских садов в Казани перевели в безопасные помещения из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Telegram-канале управления образования города.

В сообщении сказано, что это стандартные меры предосторожности.

Родителей попросили «без тревоги дождаться дальнейшей информации от официальных служб».

«Занятия продолжаются. Забирать детей сейчас не нужно — все организовано, чтобы они чувствовали себя спокойно и в безопасности», — говорится в посте.

До этого в Казани объявили угрозу атаки дронов. Людей просят спуститься в укрытие, не подходить к окнам и сохранять бдительность. Также МЧС сообщало об угрозе атаки дронов Вооруженных сил Украины на Нижнекамск, Елабугу и Альметьевск.

Утром 23 сентября в аэропорту Казани для обеспечения безопасности полетов ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Ранее по этой же причине были закрыты аэропорты Геленджика (к данному моменту уже снята) и Нижнекамска.

Ранее Украина начала применять новые сверхопасные дроны.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами