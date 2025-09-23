В Казани школьников эвакуировали в укрытия из-за угрозы атаки дронов

Учеников школ и детских садов в Казани перевели в безопасные помещения из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Telegram-канале управления образования города.

В сообщении сказано, что это стандартные меры предосторожности.

Родителей попросили «без тревоги дождаться дальнейшей информации от официальных служб».

«Занятия продолжаются. Забирать детей сейчас не нужно — все организовано, чтобы они чувствовали себя спокойно и в безопасности», — говорится в посте.

До этого в Казани объявили угрозу атаки дронов. Людей просят спуститься в укрытие, не подходить к окнам и сохранять бдительность. Также МЧС сообщало об угрозе атаки дронов Вооруженных сил Украины на Нижнекамск, Елабугу и Альметьевск.

Утром 23 сентября в аэропорту Казани для обеспечения безопасности полетов ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Ранее по этой же причине были закрыты аэропорты Геленджика (к данному моменту уже снята) и Нижнекамска.

Ранее Украина начала применять новые сверхопасные дроны.