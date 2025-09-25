«Полиция, семья или соцслужбы»: ВЦИОМ раскрыл, кому больше доверяют жертвы домашнего насилия

Те, кто готов публично говорить о семейном насилии и просить помощи, скорее обратятся в полицию, чем к своим родным или в социальные службы. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования ВЦИОМ, которые есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«В большей степени ориентированы на внешние решения женщины и молодежь (они возлагают надежды прежде всего на органы внутренних дел). Также за обращение в полицию чаще выступают те, кто имеет опыт домашних конфликтов с применением силы в собственной семье. Видимо, полиция здесь выступает известной, оперативной и официальной силой противодействия в сравнении с родственниками или социальными службами», — отмечают исследователи.

Подробнее о том, как в реальности полиция реагирует на обращения жертв домашнего насилия и как, по подсчетам ВЦИОМ, меняется число готовых признаться в насилии в своей семье, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент США Дональд Трамп предложил не учитывать «небольшие ссоры с женой» в официальной статистике преступлений.